Стефанчук вилікувався від коронавірусу: "Негативний тест приніс позитивний настрій"
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Перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук поборов коронавірус.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Стефанчук заявив на сторінці в мережі Facebook.
"Нарешті негативний тест приніс позитивний настрій! 23 дні боротьби з хворобою дали свій результат. Правда, є ще певні побічні наслідки, але сподіваюся, що скоро приступлю до виконання своїх обов'язків", - йдеться в повідомленні.
Стефанчук подякував усім за підтримку.
"Вірус більш підступний, ніж здається. Тому соціальна дистанція, масковий режим і дезінфекція рук - неодмінні супутники", - підсумував віцеспікер.
Нагадаємо, 12 листопада Стефанчук повідомив, що заразився коронавірусом.