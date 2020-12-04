Новини • Агресія Росії проти України

Снайпер окупантів РФ поранив українського воїна в зоні ООС

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Снайпер окупантів РФ поранив українського воїна в зоні ООС
На Донбасі в районі Луганського український військовослужбовець зазнав поранення унаслідок пострілу ворожого снайпера.

Про це повідомляє українська делегація в Тристоронній контактній групі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, о 10:46 в районі н.п. Луганське (Світлодарськ) внаслідок вогню снайпера зазнав поранення один український військовослужбовець. Зараз він у лікувальному закладі, його стан стабільний", - сказано в повідомленні на сторінці в Facebook.

Зазначається, що вже було надіслано письмове повідомлення про подію в СММ ОБСЄ. Також Українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) здійснює заходи щодо верифікації події.

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Снайпер окупантів РФ поранив українського воїна в зоні ООС 01

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Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Ответный огонь не открывали?
    Хомчак занят, готовится к родам.
  • wake up-UA
    Це все, на що здатні блазні при владі... Снайпер окупантів РФ поранив українського воїна в зоні ООС - Цензор.НЕТ 3497
    Зазначається, що вже було надіслано письмове повідомлення про подію в СММ ОБСЄ. Також Українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) здійснює заходи щодо верифікації події. Джерело: https://censor.net/ua/n3235018

    Снайпер окупантів РФ поранив українського воїна в зоні ООС - Цензор.НЕТ 6492
  • Серый Вовк
    Снайпера найти и уничтожить - СМЕРТЬ КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ !!! Снайпер оккупантов РФ ранил украинского воина в зоне ООС - Цензор.НЕТ 3862
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