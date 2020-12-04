Снайпер окупантів РФ поранив українського воїна в зоні ООС
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На Донбасі в районі Луганського український військовослужбовець зазнав поранення унаслідок пострілу ворожого снайпера.
Про це повідомляє українська делегація в Тристоронній контактній групі, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, о 10:46 в районі н.п. Луганське (Світлодарськ) внаслідок вогню снайпера зазнав поранення один український військовослужбовець. Зараз він у лікувальному закладі, його стан стабільний", - сказано в повідомленні на сторінці в Facebook.
Зазначається, що вже було надіслано письмове повідомлення про подію в СММ ОБСЄ. Також Українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) здійснює заходи щодо верифікації події.