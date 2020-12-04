Парламент повернув кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях. ВIДЕО

Верховна Рада відновила кримінальну відповідальність за декларування недостовірних даних і неподання декларації, зокрема, впровадивши обмеження волі на термін до двох років, якщо задекларовані відомості відрізняються від достовірних на суму понад 4 тисячі прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, яка радить законопроєкт № 4460-д підтримали за основу 287 і 289 в цілому народних депутатів на пленарному засіданні в п'ятницю.

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Зазначеним законопроєктом пропонується внести зміни до ст.1726 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КпАП), які уточнюють суб'єктів цього правопорушення.

Також зазначені зміни дозволяють накладати адміністративні стягнення за цією статтею у разі, коли відомості в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відрізнятимуться від достовірних на суму від 100 до 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, а не від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, як зазначено в чинній редакції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За недостовірне декларування - обмеження волі: в Раді зареєстрували законопроєкт

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова.

Станом на сьогодні жоден із запропонованих законопроєктів щодо врегулювання антикорупційної кризи не було винесено на голосування в парламенті. Тим часом ВАКС скасовує свої вироки у справах про брехню в деклараціях і закриває відповідні провадження.