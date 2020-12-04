Вирок першої інстанції у справі генерала Назарова обґрунтований, просимо залишити в силі, - прокурор Крим

У Дніпровському апеляційному суді завершилися дебати у справі генерала Віктора Назарова, якого Павлоградський міськрайонний суд визнав винним у службовій недбалості, внаслідок якої був збитий військовий літак ІЛ-76 в 2014 році і загинули 49 військовослужбовців.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповів прокурор Максим Крим, що підтримує публічне обвинувачення в цьому процесі.

За його словами, сторона обвинувачення просила суд відмовити в задоволенні апеляційної скарги та залишити вирок в силі. Після чого в репліках виступили потерпілі, їхній представник і сторона захисту.

"Захист вважає Назарова невинним, просить скасувати вирок і закрити справу. Ми вважаємо, що вирок суду першої інстанції у справі генерала Назарова законний і обґрунтований. Він підтверджується низкою допустимих доказів, досліджених в суді, як першої інстанції, так і апеляційної. І просимо суд залишити його в силі", - підкреслив прокурор.

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Фінальне засідання у цій справі відбудеться 9 грудня о 10.30. Назарову буде надано останнє слово, після чого суд вийде в дорадчу кімнату для винесення рішення.

Нагадаємо, генерала Віктора Назарова визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.

Слідом за цим генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули. Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів щодо подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.