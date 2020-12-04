Жодних пострілів біля кордону з РФ не фіксувалося, - Держприкордонслужба щодо заяви ФСБ про спробу прориву з України трьох невідомих
Про це заявив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, коментуючи заяву ФСБ РФ про нібито перестрілку на кордоні з Україною в районі Бєлгородської та Воронезької областей, яка нібито сталася 4 грудня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"З появою у ЗМІ повідомлень з посиланням на прикордонну службу ФСБ РФ про подію, яка начебто мала місце на кордоні з Україною, ми негайно почали перевірку. Водночас близько 11:00 надійшло офіційне повідомлення від суміжної сторони про те, що начебто подія мала місце на кордоні з Україною, і вони зазначають, що це відбулось близько опівночі за московським часом", - сказав речник ДПСУ.
Демченко зазначив, що прикордонні наряди Держприкордонслужби не фіксували жодних пострілів біля кордону з Росією.
Крім того, за його словами, російська сторона до цього не інформувала українську сторону про жодні нестандартні ситуації на спільній ділянці кордону.
"На даний час додатково перевіряється всі ділянки місцевості, в тому числі той напрямок, про який говорить російська сторона", - наголосив Демченко.
Також, додав він, щодо цього співробітники ДПСУ поінформували взаємодіючі органи.
"Скоріше за все, сьогодні відбудеться прикордонно-представницька зустріч для того, щоб росіяни могли повідомити всі обставини, про які вони зазначали у листі", - підсумував речник ДПСУ.