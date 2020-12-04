Жодних пострілів біля кордону з РФ не фіксувалося, - Держприкордонслужба щодо заяви ФСБ про спробу прориву з України трьох невідомих

Підрозділи ДПСУ не фіксували ніяких пострілів біля кордону з Росією, проте додатково перевіряють ділянку місцевості, де за твердженням російської сторони, нібито сталася стрілянина.

Про це заявив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, коментуючи заяву ФСБ РФ про нібито перестрілку на кордоні з Україною в районі Бєлгородської та Воронезької областей, яка нібито сталася 4 грудня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"З появою у ЗМІ повідомлень з посиланням на прикордонну службу ФСБ РФ про подію, яка начебто мала місце на кордоні з Україною, ми негайно почали перевірку. Водночас близько 11:00 надійшло офіційне повідомлення від суміжної сторони про те, що начебто подія мала місце на кордоні з Україною, і вони зазначають, що це відбулось близько опівночі за московським часом", - сказав речник ДПСУ.

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Демченко зазначив, що прикордонні наряди Держприкордонслужби не фіксували жодних пострілів біля кордону з Росією.

Крім того, за його словами, російська сторона до цього не інформувала українську сторону про жодні нестандартні ситуації на спільній ділянці кордону.

"На даний час додатково перевіряється всі ділянки місцевості, в тому числі той напрямок, про який говорить російська сторона", - наголосив Демченко.

Також, додав він, щодо цього співробітники ДПСУ поінформували взаємодіючі органи.

"Скоріше за все, сьогодні відбудеться прикордонно-представницька зустріч для того, щоб росіяни могли повідомити всі обставини, про які вони зазначали у листі", - підсумував речник ДПСУ.