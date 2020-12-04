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Ухвалення закону про відповідальність за брехню в деклараціях не виводить Україну з конституційної кризи, - Разумков

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Ухвалення закону про відповідальність за брехню в деклараціях не виводить Україну з конституційної кризи, - Разумков
Спікер Верховної Ради вважає, що відновлення відповідальності за внесення недостовірної інформації в електронному декларуванні не вирішує конституційну кризу.

Про це він сказав під час брифінгу в парламенті, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"З конституційної кризи ми не зможемо вийти цим законом. За великим рахунком, є три позиції, які треба нам вирішити. Перша - це відновлення відповідальності, і ми сьогодні це зробили. Друга - це створення умов нормальної роботи НАЗК з урахуванням позицій, які були відображені в рішенні Конституційного Суду. Третє питання - це створення балансу в різних вертикалях влади і прогнозованість рішень", - сказав Разумков.

Нагадаємо, сьогодні Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.

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Топ коментарі

  • Sergey Odeskiy
    Этот закон вообще ни чего не даёт, кроме попытки насцать в глаза Европе и собственному лохторату !
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Конституційна криза ,це наслідки імітаціі антікорупційної боротьби !!)))
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Закон про відповідальність за брехню ,це чергова циркова вистава корумпованих борцунів з корупцією !!))
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