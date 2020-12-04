Рада ухвалила закон, що дозволяє отримати прискорений доступ до вакцини проти COVID-19

Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому законопроєкт, який дає можливість прискорити доступ до вакцини проти COVID-19. Йдеться про законопроєкт №4314.