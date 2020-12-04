Рада ухвалила закон, що дозволяє отримати прискорений доступ до вакцини проти COVID-19
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Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому законопроєкт, який дає можливість прискорити доступ до вакцини проти COVID-19. Йдеться про законопроєкт №4314.
За документ проголосували 270 парламентаріїв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Закон дає можливість скоротити термін затвердження клінічних випробувань і реєстрації вакцин і ліків проти COVID-19.
Документ діятиме протягом періоду карантину, встановленого Кабінетом Міністрів через пандемію коронавірусу.