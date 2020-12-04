Окупанти від початку доби двічі порушували режим припинення вогню, поранено українського воїна, - Міноборони

Російсько-окупаційні війська від початку доби двічі порушували режим "тиші" на Донбасі, снайпер РФ поранив українського воїна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Станом на 12:00 російсько-окупаційні війська використали заборонені артилерійські системи 122-мм калібру та 120-мм міномети, здійснивши обстріл українських воїнів поблизу населеного пункту Водяне.

Крім того, приблизно об 11:00 противник вів вогонь зі снайперської зброї поблизу Луганського.

На жаль, в результаті ворожого снайперського вогню один український військовий зазнав поранення. Його оперативно евакуйовано до лікувального закладу та надається вся необхідна медична допомога.

Про застосування збройними формуваннями Російської Федерації заборонених зразків важкого озброєння було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

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