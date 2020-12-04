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"Карантин вихідного дня не до кінця себе виправдав", - Разумков

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"Карантин вихідного дня не до кінця себе виправдав", - Разумков
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що карантин вихідного дня не до кінця себе виправдав, додавши, що це його особиста думка.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН" про це Разумков заявив під час брифінгу в парламенті.

За словами спікера парламенту, за карантин вихідного дня був відповідальним не тільки міністр охорони здоров'я, а й весь Кабмін.

"Ми дійсно бачимо, як мені здається, це моя особиста думка, я можу помилятися, що карантин вихідного дня не до кінця себе виправдав. Ми бачимо це за результатами захворюваності і кількості захворювань на добу", - підкреслив Разумков.

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Топ коментарі

  • Bohdan Shevchenko
    нужен полный карантин на остаток декабря и серьезные ограничения до середины января, только так можно сбить экспоненциальный рост заболеваемости "Карантин выходного дня не до конца себя оправдал", - Разумков - Цензор.НЕТ 7878
  • Люцифер
    "Карантин выходного дня не до конца себя оправдал", - Разумков - Цензор.НЕТ 3470
  • Andy Tiger
    "Карантин выходного дня не до конца себя оправдал", - Разумков - Цензор.НЕТ 7702
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