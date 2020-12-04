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Повторення імпорту струму з Росії українська енергосистема не переживе, - Кучеренко

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Повторення імпорту струму з Росії українська енергосистема не переживе, - Кучеренко
Українська енергосистема не переживе повторення імпорту електроенергії з Росії та Білорусі, який минулої зими став основною причиною цьогорічної кризи на енергоринку.

Про це заявив народний депутат, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та комунальних послуг Олексій Кучеренко.

"До чого це (імпорт із Росії, – прим.) зрештою призвело ми всі прекрасно знаємо і досі не всі оговталися. Зараз знову стоїть питання відновлення поставок з Росії з 1 січня. Таке враження, що влада свідомо шукає граблі, на які знову наступити. Що одного повторення імпорту енергосистема не переживе", - зазначив нардеп.

Він наголосив, що імпорт з Росії вдалося зупинити навесні 2020 року, коли ситуація на енергоринку вже була критичною.

Нагадаємо, Україна закуповувала електроенергію в Росії з жовтня 2019-го по березень 2020 року. Загалом було імпортовано понад 1 млрд кВт.год, а прямі збитки енергосистеми від таких поставок оцінюються в 3 млрд грн.

За даними ТСК Верховної Ради, саме імпорт з Росії став основною причиною найбільшої за роки незалежності кризи на енергоринку.

Тимчасова заборона на імпорт із Росії була запроваджена навесні 2020 року, зокрема, після критики поставок президентом Володимиром Зеленським.

Наприкінці листопада 2020 року нардеп Михайло Бондар подав поправку про продовження заборони на російський імпорт до 31 грудня 2021 року.

Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Согласен с ним, но шо там ток, страна не переживет еще одно полугодие с такой властью. СТРАНА!
  • Вячеслав Рзунов
    Виноваты- Ахметки, Коломойши, Порохи, ... скупающие энергию АЭС по 1 копейке за киловат, а свою солнечную продают государству по 427,93 копейки за кВт·час
  • Andre2014
    хм.. а какие причины экспорта, цена? если цена ниже чем в Украине, тогда почему!!? думаю корень проблемы нужно искать именно в Украине! германия имеет 7 энергоблоков производит 8 гвт энергии, Украина 15 блоков производим 6 гвт!! Вот тут то нужно и рыть!!!!! по логике у нас должна быть в три раза дешеле энернгия чем в германии, а нам впаривают, что должна быть так как в германии!!!!!! лапша?
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