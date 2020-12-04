Повторення імпорту струму з Росії українська енергосистема не переживе, - Кучеренко

Українська енергосистема не переживе повторення імпорту електроенергії з Росії та Білорусі, який минулої зими став основною причиною цьогорічної кризи на енергоринку.

Про це заявив народний депутат, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та комунальних послуг Олексій Кучеренко.

"До чого це (імпорт із Росії, – прим.) зрештою призвело ми всі прекрасно знаємо і досі не всі оговталися. Зараз знову стоїть питання відновлення поставок з Росії з 1 січня. Таке враження, що влада свідомо шукає граблі, на які знову наступити. Що одного повторення імпорту енергосистема не переживе", - зазначив нардеп.

Він наголосив, що імпорт з Росії вдалося зупинити навесні 2020 року, коли ситуація на енергоринку вже була критичною.

Нагадаємо, Україна закуповувала електроенергію в Росії з жовтня 2019-го по березень 2020 року. Загалом було імпортовано понад 1 млрд кВт.год, а прямі збитки енергосистеми від таких поставок оцінюються в 3 млрд грн.

За даними ТСК Верховної Ради, саме імпорт з Росії став основною причиною найбільшої за роки незалежності кризи на енергоринку.

Тимчасова заборона на імпорт із Росії була запроваджена навесні 2020 року, зокрема, після критики поставок президентом Володимиром Зеленським.

Наприкінці листопада 2020 року нардеп Михайло Бондар подав поправку про продовження заборони на російський імпорт до 31 грудня 2021 року.