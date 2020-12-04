"ЄС" готова вносити зміни до закону і посилювати кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях, - Ірина Геращенко

Електронне декларування, запроваджене командою п'ятого Президента Порошенка, є важливою умовою безвізового режиму.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявила нардепка Ірина Геращенко.

Парламентарка наголосила, що фракція "Європейська Солідарність" одразу ж після скандального рішення КСУ внесла законопроєкти для відновлення антикорупційної інфраструктури, однак монобільшість не стала їх розглядати. Законопроєкт робочої групи є компромісним, однак "ЄС" готова вносити до нього зміни і посилювати відповідальність за брехню у деклараціях.

"Політична команда Президента Петра Порошенка ввела електронне декларування. Наша команда п’ять років декларувалася і проходила повну перевірку наших декларацій. Що ж відбулося, коли в країні настав "інтелектуальний локдаун"? Спочатку "Слуги" відтермінували введення декларацій у 2019-му році на два місяці, потім за повною згодою з Банковою, про що говорить "архітектор" президента Зеленського Богдан, було ухвалено це скандальне рішення Конституційного Суду. Та й зараз Зеленський і його команда до останнього тягнули кота за хвіст, аби ще і цей рік мільйони чиновників, в тому числі присутні в цьому залі "слуги", уникнули перевірки декларацій", – зазначила Геращенко.

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За словами нардепки, неухвалення цього закону загрожує втратою безвізу, бо електронне декларування це дійсно одна з дуже важливих частин лібералізації безвізового режиму. Так само це загрожує тим, що тисячі чиновників знову уникнуть відповідальності.

"Наша політична команда в перший день після скандального рішення Конституційного суду внесла низку законопроєктів про повне відновлення кримінальної відповідальності. На жаль, в цій сесійній залі не знайшлося політичної волі, щоб навіть розглянути їх на комітеті, навіть винести до сесійної зали. Тому ми як компроміс підписували законопроєкт Разумкова і працювали в робочій групі для того, щоб повернути кримінальну відповідальність", - додала Геращенко.

Парламентарка зауважила, що законопроєкт Зеленського передбачає недекларування силових структур, тому його не можна підтримувати.

"Щоб ті, хто причетні до оборонного замовлення, ті, хто має корупційні ризики знову не декларувалися. Тому, звичайно, законопроєкт робочої групи є компромісним, а ми готові завтра вже внести до нього зміни і голосувати за посилення кримінальної відповідальності за брехню у деклараціях", - підсумувала Геращенко.

Нагадаємо, сьогодні Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.

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