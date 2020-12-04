Легковик зіткнувся із зерновозом на Миколаївщині: двоє загиблих. ФОТО

У Миколаївській області унаслідок зіткнення легковика і вантажівки загинули дві людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними відомства, 4 грудня о 8:22 за екстреним номером "101" надійшла інформація про дорожньо-транспортну пригоду на 79 км траси М-14 "Одеса-Мелітополь-Новоазовськ" біля с. Червоне в Березанському районі області.

З'ясувалося, що сталося зіткнення вантажного автомобіля Volvo FN (зерновоз) і легкового автомобіля седан Mercedes-Benz.

"Водій легковика від травм загинув на місці, рятувальники за допомогою спецобладнання звільнили тіло загиблого чоловіка і постраждалу пасажирку. У кареті швидкої медичної допомоги, під час проходження до лікувального закладу, жінка померла. Водій вантажівки не постраждав", - сказано в повідомленні.

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Обставини події на місці з'ясовують співробітники правоохоронних органів.



Фото: сайт ДСНС