Дипломатка з ФРН Шмідт очолила ОБСЄ

Хельга Шмідт змінила на цій посаді Томаса Гремінгера, повноваження якого закінчилися в липні поточного року.

Рада міністрів ОБСЄ офіційно затвердив кандидатуру дипломатки з ФРН Хельги Шмідт на посаді генсека ОБСЄ. Таку інформацію підтвердило представництво Німеччини в цій організації в п'ятницю в Twitter, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Повноваження попереднього керівника Гремінгера минули в липні, і відтоді організація фактично була без формального керівника.

Хельзі Шмідт 59 років, з 2016 року вона є генеральним секретарем Європейської служби з міжнародних справ. До цього вона активно брала участь в переговорах з вироблення Спільного всеосяжного плану дій (ВДП) з іранської ядерної проблеми.

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