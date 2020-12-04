Рада асоціації Україна-ЄС відбудеться в лютому 2021 року, - віцепрем'єрка Стефанішина

Україна і Європейський Союз домовилися провести засідання Ради асоціації Україна-ЄС з фізичною участю делегацій у лютому 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З Європейським Союзом вирішили провести Раду асоціації саме у форматі фізичної зустрічі. Але у зв’язку з жорстким локдауном у Брюсселі, який не дозволяє провести візит офлайн, ми погодили доцільність його перенесення на лютий 2021 року. Водночас домовилися тримати діалог на високому політичному рівні до найшвидшої можливості фізичного візиту української делегації до Брюсселя", - розповіла віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Зазначається, що серед питань Ради асоціації: продовження роботи на основі спільної заяви 22-го саміту Україна-ЄС, зокрема в оцінці результатів Угоди про асоціацію, початок процесу оновлення Угоди про асоціацію, укладення Угоди про спільний авіаційний простір, обговорення прогресу у впровадженні "промислового безвізу", діалог про залучення України до реалізації можливостей Європейського зеленого курсу, зміцнення економічної інтеграції та подальші кроки щодо виходу з кризи, спричиненої рішеннями Конституційного Суду.

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"Наступного тижня ми разом з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем маємо заплановану розмову з верховним представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем та комісаром ЄС з питань сусідства та розширення Олівером Варгеї, після якої уже зможемо говорити про конкретну дату засідання Ради асоціації", - додала Стефанішина.

Нагадуємо, Раду асоціації планувалося провести 8 грудня у форматі відеоконференції через пандемію коронавірусу.

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