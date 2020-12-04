Звільненню з-під арешту підозрюваного у вбивстві Окуєвої Редькіна вдалося запобігти, - речник МВС Шевченко

Завдяки своєчасному медіарезонансу вдалося запобігти можливому звільненню з-під варти уродженця Дагестану Ігоря Редькіна, підозрюваного в причетності до вбивства добровольця АТО Аміни Окуєвої.

Про це повідомив речник МВС Артем Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

"Захист підозрюваного не з'явився до суду на розгляд своєї ж скарги. Під час засідання, за оперативними даними, підозрюваний міг симулювати раптове погіршення стану здоров'я і вимагати з адвокатами надання медичної допомоги з вивезенням "на лікування"", - написав Шевченко.

За його словами, суд відклав на 9 грудня розгляд скарги захисту, а запобіжний захід - тримання під вартою - діє до 15 січня.

Також читайте: На суді з продовження запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві Окуєвої Редькіну хочуть інсценувати серцевий напад, - Геращенко

Нагадаємо, вчора стало відомо, що на суді щодо продовження запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві Окуєвої Редькіну хочуть інсценувати серцевий напад.

30 жовтня 2017 року на переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області автомобіль, у якому були Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, був розстріляний із засідки диверсантами. Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранення.

12 січня 2020 року поліція затримала організатора вбивства Аміни Окуєвої.

14 січня Святошинський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартоюдля підозрюваного в організації вбивства українського добровольця Аміни Окуєвої Ігоря Редькіна.

Дивіться також: Убивство Окуєвої - замовне: у слідства є версії щодо замовника, - глава поліції Київщини Нєбитов. ВIДЕО

Вранці 15 січня правоохоронці затримали ще одну людину з групи з семи осіб, яких правоохоронці офіційно називають причетними до вбивства Аміни Окуєвої і замаху на життя Адама Осмаєва. Затриманого чоловіка звуть Андрій Кравченко.