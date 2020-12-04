Нацкорпус проводить акцію протесту біля ОП: "Вимоги прості - відставка Венедіктової, Єрмака, Татарова". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Біля стін Офісу президента відбувається акція Національного Корпусу "Корупціонери з Офісу президента - поза законом!"

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

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Протестувальники вимагають негайно звільнити генпрокурора Ірину Венедіктову, заступника голови ОП Олега Татарова і притягнути його до відповідальності, а також звільнити главу ОП Андрія Єрмака.

"Вимоги прості - відставка Венедіктової, Єрмака, Татарова. Слава Україні!" - сказали учасники протесту.

Представники "Національного корпусу" передали вимоги до Офісу президента.

Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на сторінці в мережі Facebook написав: "Перша акція під Офісом президента проти Олега Татарова і проросійських сил в оточенні Зеленського. 9 грудня у міжнародний день боротьби з корупцією під ОП буде великий мітинг. Сподіваюся, у Зеленського вистачить розуму звільнити підозрюваного НАБУ в корупції. А якщо не вистачить - його змусять. Глава Офісу і його президент перебувають на робочих місцях. На Банковій багато поліції і Нацгвардії. Учасники акції передають в ОП вимоги звільнити Татарова, Єрмака, Венедіктову.



























Фото: Цензор.НЕТ, Олег Богачук.

Раніше активіст "Автомайдану" Гриценко закликав прийти на протест проти корупції під ОП 9 грудня.

Також про акцію протесту о 18:30 9 грудня під ОП проти бездіяльності Зеленського в скандалі з Татаровим оголосив екснардеп Соболєв.

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Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

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Водночас Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.

Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.

2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави. Однак операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП. У НАБУ заявили, що Офіс Генпрокурора перешкоджає притягненню до відповідальності винних у справі Нацгвардії.

Сам Татаров заявив: "Мене ніхто не планував затримувати".