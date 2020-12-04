Шахрай, перебуваючи в Київському СІЗО, через сайти знайомств виманив у п'ятьох жінок 1,3 млн грн, - кіберполіції

Співробітники кіберполіції Києва викрили інтернет-шахрая, який виманював гроші у жінок, перебуваючи в СІЗО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Чоловік на вебсайтах знайомств заводив стосунки з жінками, а після налагодження відносин – виманював у них гроші та ювелірні вироби.

За попередніми даними, зловмисник таким чином ошукав п’ятьох потерпілих. Загальна сума збитків сягає 1 млн 300 тисяч гривень.

У слідчому ізоляторі, де наразі перебуває фігурант, правоохоронці провели обшук. Вилучено мобільний телефон та сімкартку, які використовувалися у шахрайській діяльності.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо оголошення підозри фігуранту. Слідчі дії тривають.