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Загострення на Закарпатті спровокувала нинішня влада через невдачу на виборах, - Москаль

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Загострення на Закарпатті спровокувала нинішня влада через невдачу на виборах, - Москаль
Останнє загострення на Закарпатті було навмисне спровоковано Офісом Президента і місцевою обласною державною адміністрацією.

Про це повідомив Цензор.НЕТ ексголова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль.

"Давайте по порядку: були прогнози на те, що "Слуги народу" на місцевих виборах в Закарпатті заберуть обласний центр, міста обласного підпорядкування, більшість у обласній раді. А вийшло так, що ані обласний центр, ні зазначені міста не взяли; а в обласній раді взяли всього 12 з 64 депутатів", - сказав Москаль.

За його словами, щоб створити коаліцію, "СН" потрібні були лояльні голоси, і їх вибір припав на Партію угорців України.

"А тут угорці уперлись! Ну, і що тепер робити? В Офісі ж уже вважають, що більшість у них! От і зробили те, що зробили. Замість того, щоб нормально з цими угорцями говорити; замість того, щоб Київ зустрівся з вищим політичним керівництвом Угорщини – замість цього почали цих угорців пресувати", - розповів Москаль.

Читайте: Сійярто: місія ОБСЄ не хоче їхати на Закарпаття захищати угорців

Більше коментарів з останніх подій на Закарпатті читайте в статті на Цензор.НЕТ: "Українсько-угорська криза на Закарпатті: недружелюбні дії Будапешту, брудні зелені сандали ОП чи російська провокація?".

Нагадаємо, раніше СБУ провела на Закарпатті обшуки у функціонерів одного з місцевих благодійних фондів, перевіряючи інформацію про причетність іноземного фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету. Будапешт відразу відреагував, заявивши протест МЗС України і викликавши посла України в Угорщині.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що "на жаль, в Україні і надалі основною політикою уряду залишається політика залякування угорської громади і антиугорськість".

1 грудня на тлі нового витка напруження між Україною та Угорщиною в український МЗС викликали угорського посла Іштвана Ійдярто.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    оця недовлада ще країну зруйнує.
    я не знаю, як отак люди змогли легковажити після окупації нажих земель москалями...
    клована обрали дурного обрали !
    державою керувати Обострение на Закарпатье спровоцировала нынешняя власть из-за неудачи на выборах, - Москаль - Цензор.НЕТ 3847
  • АЛЕКС СОКОЛ
    Дык, с ними все предыдущие власти пытались говорить..Но всё тщетно.Они слышать ничего не хотят..Там мания вЯличия зашкаливает. А этот узел по любэ нужно разрубывать..И чем быстрее тем лучше. Иначе будет то что на востоке Украины.
  • Oleg Demchenko
    Ой та не звезди.
    При всій моїй огиді щодо зьозіків - тут причина явно не в них.
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