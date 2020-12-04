Якщо дрібна внутрішня політика не буде заважати, Кулеба і Сійярто владнають ситуацію на Закарпатті, - Балога

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та його угорський візаві Петер Сійярто здатні врегулювати ситуацію на Закарпатті, якщо на неї не буде впливати "дрібна внутрішня політика".

Про це повідомив Цензор.НЕТ позафракційний нардеп Віктор Балога.

"Якщо дрібна внутрішня політика, пов'язана з боротьбою за посади або сфери впливу, не втручатиметься у процес, Кулеба і Сійярто зможуть домовитися і підготувати дорожню карту виходу з цієї конфліктної ситуації (на Закарпатті. - Ред.)", - вважає Балога.

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За його словами, в України з Угорщиною мають бути "добросусідські і взаємовигідні відносини, тому що зрештою і ми, і вони зацікавлені мати під боком справжнього друга, а не ворога".

Більше коментарів з останніх подій на Закарпатті читайте в статті на Цензор.НЕТ: "Українсько-угорська криза на Закарпатті: недружелюбні дії Будапешту, брудні комбінації ОП чи російська провокація?".

Нагадаємо, раніше СБУ провела на Закарпатті обшуки у функціонерів одного з місцевих благодійних фондів, перевіряючи інформацію про причетність іноземного фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету. Будапешт відразу відреагував, заявивши протест МЗС України і викликавши посла України в Угорщині.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що "на жаль, в Україні і надалі основною політикою уряду залишається політика залякування угорської громади і антиугорськість".

1 грудня на тлі нового витка напруження між Україною та Угорщиною в український МЗС викликали угорського посла Іштвана Ійдярто.