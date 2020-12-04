Якщо дрібна внутрішня політика не буде заважати, Кулеба і Сійярто владнають ситуацію на Закарпатті, - Балога
Про це повідомив Цензор.НЕТ позафракційний нардеп Віктор Балога.
"Якщо дрібна внутрішня політика, пов'язана з боротьбою за посади або сфери впливу, не втручатиметься у процес, Кулеба і Сійярто зможуть домовитися і підготувати дорожню карту виходу з цієї конфліктної ситуації (на Закарпатті. - Ред.)", - вважає Балога.
За його словами, в України з Угорщиною мають бути "добросусідські і взаємовигідні відносини, тому що зрештою і ми, і вони зацікавлені мати під боком справжнього друга, а не ворога".
Більше коментарів з останніх подій на Закарпатті читайте в статті на Цензор.НЕТ: "Українсько-угорська криза на Закарпатті: недружелюбні дії Будапешту, брудні комбінації ОП чи російська провокація?".
Нагадаємо, раніше СБУ провела на Закарпатті обшуки у функціонерів одного з місцевих благодійних фондів, перевіряючи інформацію про причетність іноземного фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету. Будапешт відразу відреагував, заявивши протест МЗС України і викликавши посла України в Угорщині.
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що "на жаль, в Україні і надалі основною політикою уряду залишається політика залякування угорської громади і антиугорськість".
1 грудня на тлі нового витка напруження між Україною та Угорщиною в український МЗС викликали угорського посла Іштвана Ійдярто.