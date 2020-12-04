"Слуга народу" Веніславський про повернення кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях: Це тимчасовий варіант законопроєкту

Представник президента в КСУ, нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський прокоментував ухвалений Радою закон про відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Це компромісний варіант, я думаю, що тимчасовий. Тому що за великим рахунком саме можливість або неможливість позбавлення волі за недостовірне декларування — це і було каменем спотикання серед різних політичних сил. Робоча група, яка розробила варіант, що не містить позбавлення волі, включала в себе представників різних політичних сил, а президент Зеленський зареєстрував свій законопроєкт, який передбачав позбавлення волі. Він був сприйнятий багатьма фракціями як вихід за рамки домовленостей, досягнутих в робочій групі. Тому було запропоновано узгоджений варіант, за який проголосувала Рада за основу і в цілому", - зазначив Веніславський.

Водночас парламентарій зауважив, що якщо говорити про позицію президента Зеленського, то він "налаштований досить категорично".

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"Але поки погодилися на компромісний варіант, щоб взагалі проголосувати та повернути відповідальність. Щодо справ, за якими велося розслідування, і які припинилися після рішення КСУ, по них уже ніякої юридичної відповідальності не буде", - пояснив представник Зеленського в КС.

Веніславський відповів на питання, чи можливе нове рішення Конституційного суду вже за цим законом. "Ризик звернення до КСУ існує, але після громадського резонансу, який був після рішення 27 жовтня, я думаю, що цей ризик мінімальний. Я думаю, що навряд чи Конституційному суду вистачить сміливості на подібне".

Нагадаємо, сьогодні парламент повернув кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.