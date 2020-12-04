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Це компромісний варіант. У Кримінальному кодексі багато статей, які передбачають тюремний термін за крадіжку, - Разумков про брехню в деклараціях

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Верховна Рада підтримала компромісний законопроєкт про відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування. На початку наступного тижня проєкт закону буде підписаний спікером ВР і переданий на підпис президенту.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" спікер українського парламенту Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми намагалися знайти баланс, не втратити темп та час. Саме тому проект закону №4460-д був прийнятий за процедурою "ad hoc". Завдяки цьому ми продовжили процедуру декларування у наступному році та запобігли призупиненню процесу е-декларування. Хочу закликати не маніпулювати поняттями. У Кримінальному кодексі залишаються багато статей, зокрема, і про незаконне збагачення, суть яких: якщо людина вкрала - вона повинна сісти до в'язниці. А декларування - це превентивний захід", - написав Разумков.

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Також спікер підкреслив, що він особисто виступав за кримінальну відповідальність з позбавленням волі за брехню в деклараціях. Але в робочій групі були різні думки щодо міри покарання. Консенсусом став законопроект 4460-д. Його підтримали колеги зі всіх фракцій та груп Парламенту.

На початку наступного тижня проект буде підписано та передано на підпис Президенту. Впевнений, що закон набуде чинності до кінця року і збереже систему е-декларування.

Як повідомляв раніше Цензон.НЕТ, сьогодні Верховна Рада відновила кримінальну відповідальність за декларування недостовірних даних.

Топ коментарі

  • Вова Кис
    Рабочей группой да Дмитрий? А почему в рабочую группу вошли те люди у которіх біл конфликт интересов? Те люди которые либо были подписантами скандального обращения в КСУ либо не скрывая их поддерживали.
    Ну это все равно что собратиь воров чтобы они приняли нам закон про ответственность за воровство, а убийц за убийства и тд. На кого расчитана эта чушь?
  • Lvbnhj
    Це компромісний варіант. У Кримінальному кодексі багато статей, які передбачають тюремний термін за крадіжку, - Разумков про брехню в деклараціях - Цензор.НЕТ 8908 Це компромісний варіант. У Кримінальному кодексі багато статей, які передбачають тюремний термін за крадіжку, - Разумков про брехню в деклараціях - Цензор.НЕТ 3114
  • No Name 9b7d42a6
    Венедиктова соврала в декларации.... И что?
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