Вакцина проти коронавірусу і бідності: на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять РРО для ФОП і щеплення проти COVID
Про це повідомляє Цензор.НЕТ. Учасники програми обговорять, які саме вакцини від COVID-19 отримає Україна і чи зможе країна повернутися завдяки їм до звичайного життя. Також говорити будуть про те, чому українські підприємці вийшли протестувати проти запровадження обов'язкових касових апаратів і що змусило владу піти на компроміс з протестувальниками.
Дивитися програму можна тут.
Гостями студії стануть
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України;
Михайло Радуцький, народний депутат, "Слуга народу", голова комітету ВРУ з питань здоров’я нації;
Андрій Александрін, керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю, лікар-епідеміолог;
Олександр Коляда, біолог-генетик;
Наталія Виноград, завідувач кафедри епідеміології ЛНМУ;
Наталія Гуран, засновник ГО "Ліки контроль";
Михайло Фаворов, міжнародний експерт у сфері охорони здоров’я та епідеміології;
Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України;
Євген Олейніков, заступник голови Державної податкової служби України;
Дмитро Наталуха, народний депутат, "Слуга народу", голова Комітету ВРУ з питань економічного розвитку;
Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність", член Комітету ВРУ з питань бюджету;
Олександр Громико, президент Української Асоціації виробників;
Юрій Пероганич, генеральний директор Асоціації підприємств інформаційних технологій;
Сергій Доротич, голова Руху #SaveФОП;
Ксенія Ляпіна, співорганізатор руху #SaveФОП.