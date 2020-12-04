Вакцина проти коронавірусу і бідності: на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять РРО для ФОП і щеплення проти COVID

Сьогодні, 4 грудня, о 21:00, в студії соціально-політичного токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" говоритимуть про те, чи допоможе Україні вакцина від коронавірусу і чим можна вилікувати економіку країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ. Учасники програми обговорять, які саме вакцини від COVID-19 отримає Україна і чи зможе країна повернутися завдяки їм до звичайного життя. Також говорити будуть про те, чому українські підприємці вийшли протестувати проти запровадження обов'язкових касових апаратів і що змусило владу піти на компроміс з протестувальниками.

Дивитися програму можна тут.

Гостями студії стануть

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України;

Михайло Радуцький, народний депутат, "Слуга народу", голова комітету ВРУ з питань здоров’я нації;

Андрій Александрін, керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю, лікар-епідеміолог;

Олександр Коляда, біолог-генетик;

Наталія Виноград, завідувач кафедри епідеміології ЛНМУ;

Наталія Гуран, засновник ГО "Ліки контроль";

Михайло Фаворов, міжнародний експерт у сфері охорони здоров’я та епідеміології;

Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України;

Євген Олейніков, заступник голови Державної податкової служби України;

Дмитро Наталуха, народний депутат, "Слуга народу", голова Комітету ВРУ з питань економічного розвитку;

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність", член Комітету ВРУ з питань бюджету;

Олександр Громико, президент Української Асоціації виробників;

Юрій Пероганич, генеральний директор Асоціації підприємств інформаційних технологій;

Сергій Доротич, голова Руху #SaveФОП;

Ксенія Ляпіна, співорганізатор руху #SaveФОП.