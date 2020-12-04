Москаль про гімн Угорщини на Закарпатті: "Це ж традиція! Ну який це сепаратизм?"

Ексголова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль не вважає злочином виконання гімну Угорщини українськими депутатами на Закарпатті.

Про це він повідомив Цензор.НЕТ.

"Спочатку влада запустила процес децентралізації в лапках: дала можливість об'єднання сил за етнічним принципом. У Сюрте були приведені до присяги депутати; виконали гімн України і потім виконали гімн Угорщини. Ну, і що? На Закарпатті його співали за Радянського Союзу, за Чехословаччини. .. це ж традиція! Ну який це сепаратизм?" - сказав Москаль.

Колишній глава ОДА вважає, що владі не треба було так реагувати.

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"Коли таке траплялося у мене, я збирав голову села, голову районної адміністрації і говорив: хлопці, не робіть цього, тому що, як кажуть, все що сказано і проспівано вами, - у нас буде використано проти вас", - зазначив Москаль.

Більше коментарів з останніх подій на Закарпатті читайте в статті на Цензор.НЕТ: "Українсько-угорська криза на Закарпатті: недружелюбні дії Будапешту, брудні комбінації ОП чи російська провокація?".

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Нагадаємо, 1 грудня Служба безпеки України повідомила, що перевіряє інформацію щодо можливих ознак протиправної діяльності депутатів Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади, які під час складання присяги виконали національний гімн Угорщини.

Раніше СБУ провела на Закарпатті обшуки у функціонерів одного з місцевих благодійних фондів, перевіряючи інформацію про причетність іноземного фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету.

Будапешт відразу відреагував, заявивши протест МЗС України і викликавши посла України в Угорщині.

1 грудня на тлі нового витка напруження між Україною та Угорщиною в український МЗС викликали угорського посла Іштвана Ійдярто.

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