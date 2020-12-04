Розстріл Майдану: суд переніс розгляд справи щодо запобіжного заходу Януковичу

Суд переніс на 9 грудня розгляд питання щодо запобіжного заходу колишньому президенту Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.