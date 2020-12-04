Розстріл Майдану: суд переніс розгляд справи щодо запобіжного заходу Януковичу
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Суд переніс на 9 грудня розгляд питання щодо запобіжного заходу колишньому президенту Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.
Про це "Укрінформу" повідомив прокурор Олексій Донський, передає Цензор.НЕТ.
"Перенесено на 9 грудня засідання", - заявив Донський.
Раніше співтовариство "Адвокатська дорадча група" повідомила в Facebook, що 4 грудня суд розглядатиме клопотання прокуратури про застосування до Януковича запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.