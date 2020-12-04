Угорська сторона шантажує Україну, а Зеленський від цієї проблеми ховається, - Лубківський

Загострення у відносинах з Угорщиною потребує безпосередньої уваги українського президента Володимира Зеленського.

Про це повідомив Цензор.НЕТ заступник міністра закордонних справ України у 2014 році, дипломатичний радник прем'єр-міністра в 2015 - 2016 роках Данило Лубківський.

"У такому складному, гарячому процесі принципово важлива лідерська роль глави держави. Тому що у нас саме глава держави, згідно з Конституцією, здійснює керівництво зовнішньоекономічною політичною діяльністю. Але, на жаль, Зеленський ховається від проблем, ми бачимо це і в інших випадках", - зазначає Лубківський.

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"У даній ситуації він має усвідомити цю проблему; зрозуміти, що від неї не можна ховатися, адже угорська сторона, по суті, шантажує Україну і блокує різні виміри нашого співробітництва, скажімо, з Північно-Атлантичним Альянсом. І якщо ховатися від цієї проблеми і надалі, вона може мати таке ж деструктивне значення, як і його промахи у внутрішній політиці", - додає він.

Більше коментарів з останніх подій на Закарпатті читайте в статті на Цензор.НЕТ: "Українсько-угорська криза на Закарпатті: недружелюбні дії Будапешту, брудні комбінації ОП чи російська провокація?".

Нагадаємо, раніше СБУ провела на Закарпатті обшуки у функціонерів одного з місцевих благодійних фондів, перевіряючи інформацію про причетність іноземного фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету. Будапешт відразу відреагував, заявивши протест МЗС України і викликавши посла України в Угорщині.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що "на жаль, в Україні і надалі основною політикою уряду залишається політика залякування угорської громади і антиугорськість".

1 грудня на тлі нового витка напруження між Україною та Угорщиною в український МЗС викликали угорського посла Іштвана Ійдярто.