Суд поновив на посаді в МВС колишнього "беркутівця" Шаповалова, якого звинувачували в смертях Героїв Небесної Сотні (оновлено)
Рішення ухвалив Харківський окружний адміністративний суд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
Колишній беркутівець Шаповалов позивався до Міністерства внутрішніх справ України та ГУ Нацполіції у Харківській області . Він вимагав визнати незаконним його звільнення, поновити його на посаді та виплатити середню зарплату за час "вимушеного прогулу".
Суд постановив поновити Шаповалова на посаді командира оперативної роти № 2 батальйону міліції (так зазначено в рішенні суду. - Ред.) громадської безпеки особливого призначення ГУ МВС у Харківській області, з якої його звільнили у листопаді 2015 року.
Також суд розпорядився стягнути з МВС на користь Віктора Шаповалова 11 297,20 гривень за дні "вимушеного прогулу".
Міністерство внутрішніх справ має намір оскаржити рішення суду про поновлення Шаповалова на посаді. Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявив директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко.
За його словами, міністерство подасть апеляцію на рішення Харківського обласного адмінсуду.
Шаповалов з 2015 по 2019 рік перебував під вартою. Його звинувачували в перевищенні судових повноважень, що призвело до загибелі або поранення 110 активістів Євромайдану 18 лютого 2014 року в районі Маріїнського парку і Кріпосного провулка в Києві.
У листопаді 2019 го Київський апеляційний суд звільнив Шаповалова з-під варти, і відтоді він перебуває на волі. Відповідне рішення суд прийняв за "законом Савченко", за яким термін утримання під вартою Шаповалова становить 9 років з 10 максимально передбачених пред'явленим йому обвинуваченням.