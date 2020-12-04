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Сума невиконання плану видатків загального фонду бюджету зростає і вже становить 101 млрд грн, - голова Рахункової палати Пацкан

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Сума невиконання плану видатків загального фонду бюджету зростає і вже становить 101 млрд грн, - голова Рахункової палати Пацкан
Сума невиконання плану видатків загального фонду державного бюджету на 1 грудня становила 101 млрд грн.

Про це повідомив на своїй сторінці в Фейсбук голова Рахункової палати Валерій Пацкан, інформує Цензор.НЕТ.

"З кожним місяцем сума невиконання плану видатків загального фонду держбюджету збільшується і на 1 грудня вже становила 101 млрд грн. Тож дедалі менше оптимізму щодо проведення запланованих на 2020 рік видатків. Ситуація з використанням коштів Фонду COVID-19 ще гірша. У травні–листопаді загалом не використано 23 млрд грн, або 36% плану. І це в умовах, коли кожна копійка бюджетних коштів має працювати на подолання наслідків пандемії", - написав Пацкан.

Він зазначив, що найбільшим викликом для виконання бюджету цього року є залучення державних запозичень. "Саме їх недоотримання спричинило невиконання плану надходжень загального фонду у січні–листопаді на 141 млрд грн", - підкреслив Пацкан.

За його словами, для виконання плану державних запозичень до загального фонду у грудні необхідно отримати 176 млрд грн, або 28% плану на рік.

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"Це нереально. Так, у листопаді від розміщення ОВДП надійшло лише 29 млрд грн, а від зовнішніх кредиторів – 0,3 млрд грн. При цьому, починаючи з серпня, зростає середньозважена дохідність внутрішніх запозичень як в національній, так і в іноземній валютах. А це позначиться на видатках на обслуговування державного боргу в наступних бюджетних періодах ", - зазначив глава Рахункової палати.

Сума невиконання плану видатків загального фонду бюджету зростає і вже становить 101 млрд грн, - голова Рахункової палати Пацкан 01

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Топ коментарі

  • Александр Игоревич b3cfb89b
    Нужно дать каждому Зебилу эбонитовую палочку и пусть добывает электричество!
  • Vadym Tsyrkalyuk
    а зебилы рапортуют что все перевыполнено...
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Ситуация с использованием средств Фонда COVID-19 еще хуже. В мае-ноябре в целом не использовано 23 млрд грн, или 36% плана. И это в условиях, когда каждая копейка бюджетных средств должна работать на преодоление последствий пандемии. - цитата

    т.е. деньги в фонде какбы есть...но почему то по назначению они не доходят? а год уже совсем скоро заканчивается и все неизрасходованное возвращается в казну и разбрасывается на латание дыр (в лучшем случае) или на новогодние премии министрам-депутатам-судьям-прокурорам (а это не по 500 грн на хрюкальник!)...
    вопрос знатокам - а не умышленно ли все это делается (придерживается-прячется)????
    ибо почему тогда больницы в обмороке из-за нехватки средств на кислород и его доставку, на концентраторы и маски-каски? на все то, за что платит синеющий нарид сам (и не у всех это лишние деньги)
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