Тільки 35% українців постійно носять маски, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Постійно надягають захисні маски поза домом тільки 35% українців. Ще 63% заявили, що надягають маску в транспорті, на ринку і в магазині.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", повідомляє Цензор.НЕТ.

Соціологи запитали респондентів, чи носять ті поза домом захисну маску.

35% опитаних повідомили, що постійно носять маски. Ще 63% сказали, що носять їх тільки в місцях великого скупчення людей (транспорт, магазини, ринки тощо).

І тільки 2% респондентів заявили, що не носять маски взагалі.

При цьому 70% респондентів вважають, що коронавірус цілком реально загрожує їм або їхній сім'ї. 25% опитаних заявили, що коронавірус їм не загрожує, і ще 5% не змогли відповісти на це запитання.

Опитування проводилося серед населення України від 18 років і старше з 27 листопада по 1 грудня шляхом особистого формалізованого інтерв'ю. Вибірка - 1700 осіб, похибка не перевищує 2,8%.