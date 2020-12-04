Воїн, який зазнав поранення, перебуває у стані середньої тяжкості, від початку доби два обстріли, - штаб ОС

Російсько-окупаційні війська від початку доби двічі порушували режим припинення вогню, внаслідок чого зазнав поранень воїн зі складу ООС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" недалеко від населеного пункту Водяне противник здійснив обстріл наших позицій із забороненого важкого озброєння, а саме артилерійських систем 122-го калібру і 120-ти мм мінометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Луганського, в результаті пострілу ворожого снайпера зазнав вогнепального поранення військовослужбовець Об'єднаних сил. Українському захисникові оперативно надали першу медичну допомогу, його евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров'я середньої тяжкості.

Належно виконують завдання в районі проведення операції інші складові сил оборони. Сапери ДСНС розмінували більше 6 гектарів території в прифронтовому районі і передали на знищення 84 вибухонебезпечні предмети.

Наші захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

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