Російська мова - більше не регіональна в Одеській області, - суд
Про це повідомив у Фейсбуці громадський діяч Святослав Літинський, позов якого задовольнив суд, інформує Цензор.НЕТ.
"Два роки ми стукали в ці двері ... і вони відкрилися! В Одеській області (рішення облради) - скасовано регіональну мову. Відповідне рішення виніс Одеський окружний адміністративний суд", - написав Літинський.
За його словами, відтепер "всі посилання на рішення обласної ради про введення регіональної мови є нікчемними".
Літинський також додав, що раніше "ми вже домоглися скасування регіональної мови в місті Одесі".
Рішення про надання російській мові статусу регіональної Одеська облрада ухвалила після того, як в 2012 році ВР підтримала скандальний закон "Про засади державної мовної політики". Ініціаторами ухвалення цього закону були депутати "Партії регіонів" Сергій Ківалов і Вадим Колесніченко.
28 лютого 2018 року Конституційний Суд визнав цей закон таким, що не відповідає Конституції.