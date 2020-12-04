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У Сєвєродонецьку школяр знайшов на вулиці гранату

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У Сєвєродонецьку школяр знайшов на вулиці гранату
У Сєвєродонецьку (Луганська область) школяр знайшов на вулиці бойову гранату.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Луганській області.

Сьогодні в 08.47 по спецлінії "102" надійшло повідомлення від юного сєвєродончанина про те, що він знайшов предмет, схожий на гранату. На місце події прибула слідчо-оперативна група і співробітники ДСНС, які вилучили гранату "РГД-5" із запалом.

Поліція опитала мешканців прилеглих будинків, направила запити на отримання відео з камер спостереження, а також інші оперативні заходи, спрямовані на встановлення особи, яка залишила боєприпас.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    мальчик гранату ордынцев нашел,
    прямо в окоп к кровопийцам пошел,
    больше не слышно пальбы с автоматов-
    лежит сепарьё под землей стекловатой.
  • Welt Schmerz
    Дідько, мене вже випередили )))
    Заголовок звучить у стилі класичних садистських віршиків - "маленький мальчик гранату нашел..."
  • Welt Schmerz
    ))) згадав власний віршик, написаний на основі реальних подій:

    Бронежилет юный сепар надел,
    Проверить на прочность его захотел...
    Развеселил сослуживцев пацан -
    "***, ты походу сдыхаешь, братан?"
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