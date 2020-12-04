У Сєвєродонецьку школяр знайшов на вулиці гранату

У Сєвєродонецьку (Луганська область) школяр знайшов на вулиці бойову гранату.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Луганській області.

Сьогодні в 08.47 по спецлінії "102" надійшло повідомлення від юного сєвєродончанина про те, що він знайшов предмет, схожий на гранату. На місце події прибула слідчо-оперативна група і співробітники ДСНС, які вилучили гранату "РГД-5" із запалом.

Поліція опитала мешканців прилеглих будинків, направила запити на отримання відео з камер спостереження, а також інші оперативні заходи, спрямовані на встановлення особи, яка залишила боєприпас.

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