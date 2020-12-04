Кулеба презентує Кримську платформу в ОАЕ, - МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 6 і 7 грудня перебуватиме в Об'єднаних Арабських Еміратах із робочим візитом. Міністр планує презентувати українську ініціативу щодо створення Кримської платформи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє МЗС України.

Під час візиту Кулеба проведе зустріч зі своїм колегою з ОАЕ шейхом Абдуллою бін Заїдом Аль Нагаяном, в ході якої обговорить шляхи поглиблення українсько-еміратського співробітництва. Заплановано підписання документів між Україною та ОАЕ.

"Програма візиту також передбачає зустріч міністра з генеральним директором Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA) Франческо Ла Камерою для обговорення співпраці у сфері відновлюваної енергетики", - додали в МЗС.

Нагадаємо, Кримська платформа - це координація міжнародних зусиль для захисту прав кримчан і деокупації півострова. Створення цієї платформи було анонсовано главою МЗС ще в липні 2020 року.

Читайте також: Кулеба в ОБСЄ назвав п'ять пріоритетів Кримської платформи