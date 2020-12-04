Кишинів хоче почати діалог із Москвою про виведення російських військ із Придністров'я, - МЗС Молдови

Очільник МЗС Молдови Ауреліу Чокой на саміті глав МЗС країн-учасниць ОБСЄ заявив про готовність Кишинева вести конструктивний діалог з російським керівництвом для запуску процесу виведення російських військ і боєприпасів із території Молдови.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Республіка Молдова підтверджує свою послідовну позицію щодо необхідності виведення іноземних військ і запасів боєприпасів з нашої країни відповідно до статусу нейтралітету, передбаченого Конституцією, і міжнародними зобов'язаннями, взятими на себе РФ у рамках ОБСЄ", - заявив Чокой.

Він підкреслив, що "у зв'язку з цим ми готові до конструктивного діалогу з російською стороною для конкретних дій з відновлення процесу знищення та евакуації боєприпасів зі складів у селі Колбасна".

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"Що стосується миротворчої операції в регіоні, що проводиться відповідно до молдавсько-російської Угоди про припинення вогню від 21 липня 1992 року, то слід зазначити, що вона досягла своєї мети щодо розділення сил і стабілізації постконфліктних ситуації. Однак стабільність, яка закріпилася в останні десятиліття, вимагає адаптації миротворчої місії до нових реалій. У зв'язку з цим необхідно зосередити зусилля на зміцненні довіри, всеосяжному вирішенні конфліктів та реінтеграції", - зазначив Чокой.

Він підкреслив, що Молдова готова до конструктивного діалогу з усіма зацікавленими сторонами з метою адаптації існуючого миротворчого механізму до нових цілей і реалій.

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Чокой також висловив "глибоке занепокоєння зловживаннями Тираспольського режиму, включно з обмеженнями на вільне пересування і серйозне погіршення ситуації з правами людини в Придністровському регіоні Молдови", закликавши залучених партнерів "внести позитивний внесок і виправити цю ситуацію".