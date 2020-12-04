Порошенко про відповідальність за недостовірне декларування: Проголосоване Радою покарання занадто м'яке, але це краще, ніж нічого

На думку лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка, ухвалений сьогодні Радою закон про відповідальність за недостовірне декларування передбачає надто м'яке покарання і вимагає доопрацювання.

Про це політик повідомив на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Cьогоднішнім рішенням Верховної Ради по відповідальності за недостовірне декларування я незадоволений і поділяю низку критичних аргументів щодо цього законопроєкту. Грошові пороги для покарання завищені, а саме покарання — занадто м'яке. Це ліпше, ніж нічого. Це краще, ніж жодної відповідальності. От так, якщо коротко, можна описати результат", - написав Порошенко.

Лідер фракції "ЄС" нагадав, що за лічені години після рішення КС "Європейська Солідарність" внесла законопроєкт, який передбачав відновлення статусу-кво із жорсткою кримінальною відповідальністю за помилки у декларуванні. "Місяць і тиждень зверху було витрачено на дискусії у питанні, де все гранично ясно", - зазначає Порошенко.

Він також наголосив на відсутності політичної волі у "слуг народу" і чинного президента по відновлення відповідальності за недостовірне декларування.

"Це ми звикли декларуватися з 2016 року, а нові обличчя злякалися декларування. Волинку тягнули сорок днів лише через брак голосів у монобільшості. І через відсутність політичної волі Зеленського забезпечити силами власної коаліції відновлення реальної відповідальності за свідомі помилки у деклараціях. Його, як виявилося, у цій історії цікавило лише одне — підмяти під себе Конституційний Суд. А з корупцією він не бореться. Він її кришує і тому вирішив стати особистим адвокатом пана Татарова", - підкреслив п'ятий президент України.

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Порошенко пообіцяв, що "Європейська Солідарність" наполягатиме на розгляді свого проєкту щодо кримінальної відповідальності. А також законопроєкту щодо посилення конкурсних засад при призначенні нових суддів КС із залученням комісії міжнародних експертів, яка перевіряла на доброчесність кандидатів до Вищого антикорупційного суду.