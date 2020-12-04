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Порошенко про відповідальність за недостовірне декларування: Проголосоване Радою покарання занадто м'яке, але це краще, ніж нічого

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Порошенко про відповідальність за недостовірне декларування: Проголосоване Радою покарання занадто м'яке, але це краще, ніж нічого
На думку лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка, ухвалений сьогодні Радою закон про відповідальність за недостовірне декларування передбачає надто м'яке покарання і вимагає доопрацювання.

Про це політик повідомив на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Cьогоднішнім рішенням Верховної Ради по відповідальності за недостовірне декларування я незадоволений і поділяю низку критичних аргументів щодо цього законопроєкту. Грошові пороги для покарання завищені, а саме покарання — занадто м'яке. Це ліпше, ніж нічого. Це краще, ніж жодної відповідальності. От так, якщо коротко, можна описати результат", - написав Порошенко.

Лідер фракції "ЄС" нагадав, що за лічені години після рішення КС "Європейська Солідарність" внесла законопроєкт, який передбачав відновлення статусу-кво із жорсткою кримінальною відповідальністю за помилки у декларуванні. "Місяць і тиждень зверху було витрачено на дискусії у питанні, де все гранично ясно", - зазначає Порошенко.

Він також наголосив на відсутності політичної волі у "слуг народу" і чинного президента по відновлення відповідальності за недостовірне декларування.

"Це ми звикли декларуватися з 2016 року, а нові обличчя злякалися декларування. Волинку тягнули сорок днів лише через брак голосів у монобільшості. І через відсутність політичної волі Зеленського забезпечити силами власної коаліції відновлення реальної відповідальності за свідомі помилки у деклараціях. Його, як виявилося, у цій історії цікавило лише одне — підмяти під себе Конституційний Суд. А з корупцією він не бореться. Він її кришує і тому вирішив стати особистим адвокатом пана Татарова", - підкреслив п'ятий президент України.

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Порошенко пообіцяв, що "Європейська Солідарність" наполягатиме на розгляді свого проєкту щодо кримінальної відповідальності. А також законопроєкту щодо посилення конкурсних засад при призначенні нових суддів КС із залученням комісії міжнародних експертів, яка перевіряла на доброчесність кандидатів до Вищого антикорупційного суду.

Порошенко про відповідальність за недостовірне декларування: Проголосоване Радою покарання занадто мяке, але це краще, ніж нічого 01

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Топ коментарі

  • Senator S 01a656ec
    Говорил и говорю,не заслужили вы Порошенко.А 73 % этому доказательство...,быдло любит шоу 95 квартала...
  • Игорь Ермоленко.
    А если закон плохой то почему вся его фракция голосовала ЗА?
  • майкл бом 2c607f23
    Зебилы,вы просто не знали одной еврейской мудрой поговорки....Никогда не бывает так плохо,чтобы не было хуже(с).....Зеля вам обязательно докажет правоту этих слов...
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