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Причиною постійних конфліктів на Закарпатті є прагнення Кремля й угорського уряду послабити Україну, - "слуга народу" Чернєв

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Причиною постійних конфліктів на Закарпатті є прагнення Кремля й угорського уряду послабити Україну, - "слуга народу" Чернєв
Конфлікти на національному ґрунті на Закарпатті є наслідком недружньої політики з боку Угорщини, яка вигідна і підтримується Російською Федерацією.

Про це Цензор.НЕТ заявив народний депутат з фракції "Слуга народу" Єгор Чернєв, керівник делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО.

"Угорська влада вже тривалий час системно втручається у внутрішні справи України і через своїх агентів впливу намагається спровокувати угорців Закарпаття на недружні до української держави дії. З іншого боку, є фактор Росії, яка підтримує такі прагнення угорської влади і надає їй економічну і моральну підтримку. Спираючись на Кремль і виступаючи в ролі його п'ятої колони в НАТО і ЄС, офіційний Будапешт намагається реалізувати і свої власні амбіції", - сказав Чернєв.

На думку нардепа, в ситуації, що склалася на Закарпатті, українські правоохоронні органи діють правильно.

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"Українські правоохоронці діють у повній відповідності з чинним законодавством, і жодних поблажок для сепаратистів бути не може. Справу має бути доведено до суду, а винні мають бути покарані. Поки керівництво України не політизує проблему, бажаючи зберегти хороші відносини з Угорщиною. Але, думаю, ситуація може змінитися", - підкреслив депутат.

"Слуга народу" вважає, що Україна повинна, використовуючи дипломатичні важелі і підтримку партнерів, змусити Угорщину поважати українські закони і суверенітет.

"Причиною постійних конфліктів є прагнення Кремля й угорського уряду послабити Україну, тому їх рішення залежить не від нас. Однак ми повинні задіяти всі можливі дипломатичні і політичні важелі, щоб отримати в цьому протистоянні підтримку США, НАТО і ЄС і змусити Угорщину поважати наші закони і наш суверенітет", - упевнений Чернєв.

Більше коментарів щодо останніх подій на Закарпатті читайте в статті на Цензор.НЕТ: "Українсько-угорська криза на Закарпатті: недружелюбні дії Будапешту, брудні комбінації ОП чи російська провокація?".

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Нагадаємо, 1 грудня Служба безпеки України повідомила, що перевіряє інформацію щодо можливих ознак протиправної діяльності депутатів Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади, які під час складання присяги виконали національний гімн Угорщини.

Раніше СБУ провела на Закарпатті обшуки у функціонерів одного з місцевих благодійних фондів, перевіряючи інформацію про причетність іноземного фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету.

Будапешт відразу відреагував, заявивши протест МЗС України і викликавши посла України в Угорщині.

1 грудня на тлі нового витка напруження між Україною та Угорщиною в український МЗС викликали угорського посла Іштвана Ійдярто.

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Топ коментарі

  • Maksim Perepelitca
    Розумієш , це все то так , АЛЕ ... Причиною постійних конфліктів на Закарпатті є прагнення Кремля й угорського уряду послабити Україну, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 1703 . От у мене колишній сусід ,теж , точно так же як і ти мислив і говорив ( влада , закони , люди ,, все йому було не таке ) , врешті зібрав чемодан і рвонув з сім'єю на пмж в Канаду . До нього 0 претензій ,, бо він не отримував тут в Україні канадського паспорта і не співав канадського гімну . Зібрався мовчки , продав все що мав тут , і поїхав . То чому так не можуть закарпатські угорці Причиною постійних конфліктів на Закарпатті є прагнення Кремля й угорського уряду послабити Україну, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 2529 .?? Їх же тут ніхто силою не тримає ,, не така вам Україна , не такі закони , не така влада , то збирайте валізи і ..здуйте куди хочете , під три чорти ,, не каламутьте воду .

    Хочете Угорщини - їдьте в Угорщину ,, але не робіть Угорщини з України !! В Україні ніякої Угорщини не буде , однозначно , ні її , ні Болгарії , ні Молдови , Румунії , Польщі та ін . А кацапії тим більше .. Невже це так важко зрозуміти ?
    Жити в Україні може хто завгодно , але згідно українських законів , і по українським правилам крапка
  • Jet
    Так если Венгрия такая классная комфортная и наверное зажиточная страна, то почему я не слышу от Венгрии примерно такого: Граждане Закарпатья, угорцы по национальности! Если Вам фигово в Украине, то продайте своё имущество тем кто нуждается в нём и милости просим на родину! Мы способны всех вас накормить и обогреть, дать кров (хотя вы и сами купите, раз продали в Украине своё имущество) и живите на здоровье в комфортных для себя и родных условиях!
    Почему не следуют простой логике Аристотеля?
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Мета РФіі,це повернення України в "родную говень" Московську орду!! Ну а мад"яри сподіваються під цей бедлам урвати собі шматок !!))))
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