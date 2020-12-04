Суд відправив на примусову психіатричну експертизу громадянина Узбекистану, який погрожував підірвати відділення банку, - прокуратура

Печерський районний суд Києва за клопотанням Київської міської прокуратури змінив запобіжний захід громадянину Узбекистану, який 3 серпня погрожував підірвати відділення банку в київському БЦ "Леонардо".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомила прессекретарка столичної прокуратури Надія Максимець.

"За рішенням суду, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою змінено на поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом. Підставою для внесення клопотання стали висновки судово-психіатричної експертизи, у яких вказано на необхідність застосування до підозрюваного примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом", - написала Максимець.

Зазначається, що згідно з висновком експертів на теперішній час підозрюваний за своїм психічним станом не може усвідомлювати свої дії та керувати ними.

При цьому, на думку прокурора, застосування до підозрюваного менш суворого запобіжного заходу, ніж поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом, не забезпечить запобігання ризикам.

Читайте також: В Україні 8 мільйонів людей живуть із психічними розладами, - ВООЗ

Як повідомлялося, близько полудня 3 серпня у відділення Універсал Банку в бізнес-центрі "Леонардо" в центрі Києва зайшов чоловік, який сказав, що у нього в рюкзаку є бомба, і попросив викликати поліцію. Співробітники банківської установи залишили приміщення, а керівник відділення залишилася як заручниця.