Вакцини самі по собі не зможуть повністю ліквідувати COVID-19, - ВООЗ
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Вакцини не означають повну відсутність COVID-19", - сказав Раян, чиї слова наводять у п'ятницю європейські ЗМІ.
Очільник ВООЗ Тедрос Гебреєсус зі свого боку зазначив, що "прогрес в області розробки вакцин допомагає нам, і ми починаємо бачити світло в кінці тунелю".
"Однак у ВООЗ занепокоєні тим, що створюється дедалі більше відчуття, що пандемія закінчилася, але насправді вона триває", - зазначив гендиректор організації.
"Ми знаємо, що це був важкий рік. Люди втомилися. Лікарні працюють на межі можливостей або навіть - понад цю межу", - сказав Гебреєсус.
За час пандемії у світі зафіксовано майже 66 млн випадків зараження коронавірусом, понад 1,5 млн людей померли. Близько 45 млн одужали.