Правоохоронці порушили дві кримінальні справи за прояв міжнаціональної ворожнечі на Закарпатті, - Нацполіція

Правоохоронці порушили два кримінальні провадження через погрози, що надійшли на електронну пошту громадських організацій угорської національної меншини на Закарпатті, винним загрожує 5 років в'язниці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

"4 грудня в Закарпатській області на електронні адреси громадських організацій угорської національної меншини почали масово надходити листи з вимогою терміново покинути територію України. В іншому разі на них чекатиме фізична розправа. За фактом погроз слідчі поліції Закарпаття розпочали два кримінальні провадження за ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) та ч. 2 ст. 129 (Погроза вбивством) Кримінального кодексу Україну. Винним особам загрожує до 5-ти років позбавлення волі", - сказано в повідомленні.

У пресслужбі Нацполіції також повідомили, що за декілька днів до цього в інтернеті з’явилося відео, на якому невідома особа у балаклаві та військовій формі погрожувала громадянам України угорського походження фізичною розправою. Поліцейські встановили особу, котра ймовірно причетна до цього злочину.

"Нам достеменно відомо, що це громадянин сусідньої держави. Ми відслідкували, що на території Західної України він перебував виключно в період запису ролика, а в день опублікування відео покинув межі України. І ще цікавий факт, який вдалося встановити поліцейським: вперше провокативне відео, на якому нібито український активіст погрожує представника угорської національної меншини, з’явилося на Ютуб-каналі блогерки із Сербії. А після того, як ролик поширився в Україні, вона його видалила", - наголосили у відомстві.

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Зі свого боку, голова Національної поліції України ИІгор Клименко підкреслив, що отримані 4 грудня електронні листи та провокативне відео, розміщене декілька днів тому, є ланками одного ланцюжка. І не виключено, що в цій історії є іноземний "слід".

"Я повністю підтримую позицію міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, що провокатори, котрі погрожують громадянам України, є ворогами України та мають бути покарані. Це складний і заплутаний клубок, який українські поліцейські крок за кроком ретельно розмотують. Поліція зробить все для того, аби не допустити розпалення міжнаціональної ворожнечі та захистити життя та гідність людей", - наголосив він.

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