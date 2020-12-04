Україна зможе забезпечити безкоштовну вакцинацію "груп ризику", - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що під час закупівлі вакцини для боротьби з COVID-19 держава відразу забезпечить безкоштовне вакцинування певних "груп ризику".

"Я впевнений, що хоча б ті "групи ризику", які ми визначили в країні, ми маємо обов'язково, у першу чергу, почати вакцинувати. І зрозуміло, що це за професійною ознакою - медичні працівники, педагоги, і група ризику - особи похилого віку і ті, хто має захворювання", - сказав Степанов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю ввечері, передає Цензор.НЕТ.

Також міністр сказав, що він буде вакцинуватися.

"Я, слава Богу, не належу до "групи ризику", передусім. По-перше, я перехворів. І моя задача, щоб ми вакцинували насамперед тих людей, які цього потребують. Але я буду (вакцинуватися)", - сказав Степанов.

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