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Україна зможе забезпечити безкоштовну вакцинацію "груп ризику", - Степанов

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Україна зможе забезпечити безкоштовну вакцинацію "груп ризику", - Степанов
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що під час закупівлі вакцини для боротьби з COVID-19 держава відразу забезпечить безкоштовне вакцинування певних "груп ризику".

"Я впевнений, що хоча б ті "групи ризику", які ми визначили в країні, ми маємо обов'язково, у першу чергу, почати вакцинувати. І зрозуміло, що це за професійною ознакою - медичні працівники, педагоги, і група ризику - особи похилого віку і ті, хто має захворювання", - сказав Степанов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю ввечері, передає Цензор.НЕТ.

Також міністр сказав, що він буде вакцинуватися.

"Я, слава Богу, не належу до "групи ризику", передусім. По-перше, я перехворів. І моя задача, щоб ми вакцинували насамперед тих людей, які цього потребують. Але я буду (вакцинуватися)", - сказав Степанов.

Читайте також: Україна почне отримувати вакцину від COVID-19 між першим і другим кварталами 2021 року - Степанов

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Топ коментарі

  • olgaray smith 8bc00fa7
    перевод на русский чзык, мы вакцинируем всех больных и пожилых, для того чтобы они не создавали нагрузку на бюджет, то есть отправить их на тот свет быстрее, потом всех остальных оформим
  • Alter Nator
    піди набий рило тим, хто пів року назад верещав, що ніякого вірусу не існує
    ця гидота розповсюджується саме цими покидьками
  • Киса Шариков
    ДАЙТЕ ДЛЯ НАЧАЛА В БОЛЬНИЦЫ РАЗЖИЖАЮЩИЕ КРОВЬ ПРЕПАРАТЫ!!!
    НЕ У ВСЕХ ЕСТЬ 20000грн НА ВАШЕ "БЕСПЛАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ"
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