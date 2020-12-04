Татаров: "Моєї відставки вимагають антиукраїнські сили"
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Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров прокоментував акцію під стінами ОП з вимогою його відставки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Татаров написав у Фейсбуці.
Він зазначив: "Сьогодні представники антиукраїнських сил організували біля Офісу президента пікет із вимогою моєї відставки.
Доти, доки я працюю у владі, я продовжуватиму на всіх рівнях просувати політику зменшення впливу структур і організацій, що намагаються організувати в нашій країні зовнішнє управління.
Я не боюся ні сфальсифікованих кримінальних справ, ні пікетів, ні вимог. Моя позиція незмінна - тільки українські інтереси і формування виключно національної та незалежної правоохоронної політики, без чиїхось підказок і зовнішніх вказівок".