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На людство чекає найбільша гуманітарна криза. Від голоду можуть померти 270 млн людей, - ООН

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На людство чекає найбільша гуманітарна криза. Від голоду можуть померти 270 млн людей, - ООН
У 2021 році людству загрожує найважча з часів закінчення Другої світової війни гуманітарна криза. З голоду може померти 270 млн людей.

Про це заявив виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі під час свого виступу на спеціальній сесії Генасамблеї ООН з питань боротьби з коронавірусом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

За його словами, через пандемію кількість людей, які можуть померти від голоду, зросла з прогнозованих 135 млн до 270 млн. Бізлі наголосив, що зважаючи на ситуацію, яка є зараз, 2021 рік може стати "катастрофічним". Гуманітарна криза може сягнути найбільших масштабів із часу заснування ООН 75 років тому.

Тому він закликав світових лідерів і міжнародні організації приділити увагу фінансуванню боротьби з голодом і подоланню причин міграції у світі.

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В ООН наголошують, що не допустити кризу заважає відсутність ресурсів, оскільки їх витратили на боротьбу з пандемією.

"Оскільки ми потратили $19 трлн, грошей на подолання гуманітарної кризи може і не бути у 2021 році. Ми бачимо економічне падіння, а потреби зросли вдвічі", — наголосив Бізлі.

Водночас він додав, що якщо гроші вдасться зібрати, є шанси запобігти кризі: "Ми повинні надавати пріоритет проблемам дестабілізації, голоду і міграції".

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Топ коментарі

  • Randall Flag da70119e
    А еще спрашивают зачем был нужен коронавирус... Распил за распилом - причем в международных масштабах...
  • Стрелок
    Человечество ждет масштабный гуманитарный кризис. От голода может умереть 270 млн человек, - ООН - Цензор.НЕТ 8430
  • Никита Ник
    разве лжепандемия не для этого раскручивалась международными опг, целью которого - сокращение человечества на планете, вследствие падение экономик всех стран..
    сейчас богатые нувориши, наивно полагают, что они переживут кризис и голод..
    голодный народ - не будет сидеть и умирать дома, а выйдет на улицу для экспроприации и погромов в пользу голодающих..
    сейчас зеленский и его кодла добивает экономику и бредит, что оно пересидит кризис..
    зелемойские, в подвалах и по схронам будете прятаться от народа..
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