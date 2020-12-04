На людство чекає найбільша гуманітарна криза. Від голоду можуть померти 270 млн людей, - ООН
Про це заявив виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі під час свого виступу на спеціальній сесії Генасамблеї ООН з питань боротьби з коронавірусом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
За його словами, через пандемію кількість людей, які можуть померти від голоду, зросла з прогнозованих 135 млн до 270 млн. Бізлі наголосив, що зважаючи на ситуацію, яка є зараз, 2021 рік може стати "катастрофічним". Гуманітарна криза може сягнути найбільших масштабів із часу заснування ООН 75 років тому.
Тому він закликав світових лідерів і міжнародні організації приділити увагу фінансуванню боротьби з голодом і подоланню причин міграції у світі.
В ООН наголошують, що не допустити кризу заважає відсутність ресурсів, оскільки їх витратили на боротьбу з пандемією.
"Оскільки ми потратили $19 трлн, грошей на подолання гуманітарної кризи може і не бути у 2021 році. Ми бачимо економічне падіння, а потреби зросли вдвічі", — наголосив Бізлі.
Водночас він додав, що якщо гроші вдасться зібрати, є шанси запобігти кризі: "Ми повинні надавати пріоритет проблемам дестабілізації, голоду і міграції".