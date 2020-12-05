Грошей у режиму Лукашенка залишилося на кілька місяців, - журналістка

Грошей у режиму Олександра Лукашенка залишилося буквально на кілька місяців, і неможливість утримувати репресивний апарат на тлі продовження протестів і ймовірних жорстких санкцій може змусити його тікати з країни.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку висловила в інтерв'ю "Укрінформу" головна редакторка білоруського незалежного онлайн-медіа "Хартія'97" Наталія Радіна.

"Слід розуміти, що утримання всієї цієї зграї омонівців, карателів - це дорого, а коштів на це у країні зараз немає. За моєю інформацією, грошей у Лукашенка залишилося буквально на кілька місяців. Тому я вірю, що він (Лукашенко. - Ред.) може втекти", - заявила вона.

Водночас головна редакторка білоруського опозиційного видання відкидає ймовірність добровільної передачі влади Олександром Лукашенком.

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"Він уже зробив стільки злочинів, що просто передати владу, залишитися у країні та піти, умовно кажучи, на пенсію, оселившись у одній зі своїх вісімнадцяти резиденцій, - для нього цей варіант уже нереальний. Адже навіть якщо він отримує якісь гарантії від наступного президента Білорусі, то ці гарантії йому ніколи не дасть білоруський народ, який йому не пробачить злочинів, вбивств і тортур. За час його правління у Білорусі було репресовано сотні тисяч людей", - зазначила Радіна.

На думку журналістки, для скорочення терміну перебування Лукашенка при владі, крім опору зсередини, "особливо важливі потужні зовнішні впливи" - "жорсткі економічні санкції, які потрібно негайно запроваджувати проти диктатури".

Що стосується стратегії Лукашенка щодо збереження влади, то, зазначила Радіна, "він просто хоче всіх закатати в асфальт".

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"Але нічого не виходить. Ці жорсткі, фактично каральні акції проти мирного населення нічого, крім озлоблення і ненависті, у людей не викликають. У жодні зміни в Білорусі за Лукашенка я не вірю, як і не вірить, на моє переконання, більшість білорусів. А всі його запевнення щодо конституційної реформи - це пусті балачки. Лукашенко просто бреше. Вірити йому не можна абсолютно ні в чому", - стверджує вона.

Головна редакторка опозиційного медіа також зазначає, що особливо важливо зараз підтримати білоруський народ, який повстав проти режиму, і це, зокрема, унеможливить прихід до влади в РБ відверто проросійських політиків унаслідок можливої ​​домовленості Лукашенка та Путіна.

"Інакше можуть бути дійсно якісь мутні схеми, коли Лукашенко домовиться з Путіним, проведе якусь конституційну реформу, призначить ставленика Кремля, створять фейкову опозицію і заведуть її в парламент - і буде у нас таке собі продовження режиму Лукашенка, але з іншим прізвищем", - заявила вона.

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За словами Радіної, важливо також домагатися звільнення політичних в'язнів, "оскільки в тюрмах перебувають реальні лідери опозиції, зокрема проєвропейські політики, які все життя відстоювали національні інтереси Білорусі".

"Якщо ми звільнимо цих людей і доб'ємося відставки Лукашенка, то вони зможуть створити коаліційний уряд, який і призначить проведення нових парламентських і президентських виборів", - заявила вона.

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