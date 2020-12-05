На честь Марадони перейменували стадіон італійського клубу "Наполі"
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті муніципальної адміністрації міста Неаполь.
Зазначається, що перейменувати спортивну арену запропонували мер Неаполя Луїджі де Маджистріс і його радник із топоніміки Алессандро Клементе. Рішення підписано всіма членами міської ради. Тож арена, на якій грає "Наполі", буде називатися "Стадіон Дієго Армандо Марадони".
В акті муніципальної адміністрації Неаполя Марадону названо "видатним футболістом усіх часів, який 7 років носив футболку "Наполі", приніс дві історичні перемоги в чемпіонаті та інші престижні кубки, а натомість отримав від усього міста вічну і беззастережну любов".
Дієго Марадона виступав за кілька аргентинських клубів, після чого перебрався до Європи. Пік кар'єри припав на виступи за "Наполі" в 1984-1991 роках. У складі італійської команди двічі вигравав чемпіонат, кубок і суперкубок Італії, а також Кубок УЄФА. До цього взяв кілька кубків із "Барселоною" та чемпіонат Аргентини у складі "Боки Хуніорс". Після "Наполі" сезон відіграв у "Севільї" і вже з 1993 р. до 1997 р. догравав в Аргентині.
Як повідомлялося, 60-річний Дієго Марадона помер 25 листопада від серцевого нападу.