МВС пропонує запровадити кримінальне покарання за підробку вакцини проти коронавірусу, - Геращенко

У Міністерстві внутрішніх справ пропонують розглянути питання зарахування вакцини проти COVID-19 до списку сильнодіючих ліків або у інший спосіб передбачити кримінальне покарання за її підробку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю ввечері заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Є нюанс щодо підробки вакцин. Ми звернулися до Міністерства охорони здоров'я з питанням. У нас є кримінальна відповідальність за продаж і підробку сильнодіючих лікарських препаратів. Чи належать вакцини до "сильнодіючих лікарських засобів"? Кримінальний кодекс не дає цьому пояснення. І треба зараз разом із юристами і лікарями дати відповідь. Адже якщо виявиться, що вакцина не є сильнодіючим препаратом, то вона не підпадатиме під поняття "фальсифікація лікарських засобів". І це дуже серйозний юридичний момент. Зараз, я думаю, і без мого виступу в студії фальсифікатори про це знають", - сказав Геращенко.

Також заступник міністра звернувся до українців із закликом не купувати вакцину в інтернеті.

"Вакцинуватися варто тільки в органах охорони здоров'я, що мають відповідні ліцензії. І жодної самодіяльності. Інакше ви просто витратите свої кошти даремно. Вколете в кращому випадку плацебо, в гіршому - якусь отруту", - зазначив чиновник.

Читайте також: Україна зможе забезпечити безкоштовну вакцинацію "груп ризику", - Степанов