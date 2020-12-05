Окупанти РФ за минулу добу двічі порушили режим припинення вогню, поранено бійця

За минулу добу російські найманці на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню, поранено одного українського воїна.

Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу, 4 грудня, збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили домовленості, яких було досягнуто в межах Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року. Унаслідок пострілу ворожого снайпера один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав вогнепального поранення", - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці штабу ООС у фейсбуці в суботу вранці.

Зазначається, що бійцю надали першу медичну допомогу і госпіталізували.

У штабі також зазначили, що поблизу Водяного ворог вів вогонь у напрямку українських позицій з артилерійських систем 122-го калібру і мінометів 120-го калібру.

Крім того, на ділянці біля Луганського противник застосував снайперську зброю.

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"Від початку поточної доби, 5 грудня, противник один раз порушив режим припинення вогню. Обстріл не становив загрози життю і здоров'ю українських захисників", - підкреслили в штабі.

Зокрема, неподалік населеного пункту Шуми ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

"Про зухвалі та підступні дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців негайно було повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін", - додали в штабі.