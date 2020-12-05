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В Україні за добу від COVID-19 померли 226 осіб, виявлено 13 825 нових випадків, одужали - 14 724

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В Україні за добу від COVID-19 померли 226 осіб, виявлено 13 825 нових випадків, одужали - 14 724
В Україні станом на ранок суботи зафіксовано 13 825 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, одужали 14 724 людини, померло 226 пацієнтів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"13 825 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 5 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 713 дітей і 629 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано 1504 людини, летальних випадків - 226, одужали 14 724 людини", - написав Степанов у фейсбуці в суботу вранці.

Днем раніше, 4 грудня, зафіксовано 15 131 новий випадок захворювання на COVID-19; 3 грудня в Україні було 14 496 нових випадків інфікування, 2 грудня було 13 141 новий випадок, 1 грудня зафіксували 12 498 хворих.

Кількість інфікованих від початку пандемії на ранок суботи становить 801 716 осіб, 13 421 особа померла від COVID-19, одужали 412 533 особи.

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За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1541), Дніпропетровській (1058), Одеській (1015), Запорізькій (1001) та Київській (995) областях.

В Україні за добу від COVID-19 померли 226 осіб, виявлено 13 825 нових випадків, одужали - 14 724 01
В Україні за добу від COVID-19 померли 226 осіб, виявлено 13 825 нових випадків, одужали - 14 724 02

Топ коментарі

  • Андрей Сафhjyjd
    Брехня від зелених шулерів! Всі знайомі, колеги, родичі хворіють навколо, в усіх краінах сусідах (крім диктатур) кількість нових випадків збільшується а в нас - Степанов молодець! Брехуни в усьому: як в обіцянках на виборах, так і в роботі! Сімейним наказали не відправляти на тести легкі та середні випадки
  • Андрей Сафhjyjd
    Причина різкого спалаху вірусу - відкриття навчальних установ. Родичка працює в школі, кажe, дужe багато дітeй напівхворі : кашляють, чихають. Діти відносно лeгко пeрeносять хворобу, алe викладачі почали мeрти як мухи у пeрeповнeних класах та приміщeннях шкіл. Звeрху з РайВНО спустили нeофіційний наказ - нe розгалошувати інформацію щоди захворюваності в установах, дирeктори провeли роботу з колeктивами.Всe як у совку, причому вчитeлям дали аж одну маску за вeсь час! Враховуючи, що вчитeлі, здeбільшого, пeнсійного та пeрeдпeнсійного віку з купою хронічних захворювань, ризик важких форм дужe високий. Чи застрахували здоров'я пeдагогів, чи роблять ім рeгулярні тeсти, чи підвищили зарплатню за роботу в шкідливих умовах? Дeкілька днів назад помeр від короновірусу 49річний дирeктор школи 4, у місті Вишнeвому, також загинула вчитeль у м. Вінниці - і цe тільки початок...
    https://patrioty.org.ua/society/u-vinnytsi-koronavirus-vbyv-vchytelku-shkoly-foto-347393.html

    https://ukranews.com/news/730221-umer-direktor-litseya-v-vishnevom-vladimir-kovalenko-zaklyucheniya-o-prichinah-smerti-net
  • Філ Менко
    Зебілу треба концерт провести 22 грудня, тому будуть "тримати все під контролем". Квартальні клоуни вони такі. Але мудрий нарід сам це обрав. Зробили себе разом! ©
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