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ОАСК заявив про "критичну" ситуацію з марками для кореспонденції: Залишилося на кілька днів

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ОАСК заявив про "критичну" ситуацію з марками для кореспонденції: Залишилося на кілька днів
У Окружного адміністративного суду столиці марок для відправки кореспонденції залишилося лише на першу декаду грудня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба суду.

"Окружний адміністративний суд міста Києва повідомляє про загрозливу ситуацію з відправкою судової кореспонденції. Зокрема, марок для надсилання сторонам процесуальних документів та листування суду вистачить орієнтовно на першу декаду грудня 2020 року", - зауважили у суді.

Зазначається, що платіжки ОАСК на придбання поштових марок зареєстровано в Державній казначейській службі ще 12 листопада 2020 року, однак наразі їх не оплачено.

Керівник апарату суду Дмитро Миронюк, зі свого боку, зазначив, що для листування суду зі сторонами щомісяця потрібно не менше пів мільйона гривень.

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У суді просять у разі звернення до суду вказувати адресу електронної пошти, куди суд направлятиме кореспонденцію, а також знайомитися зі станом розгляду справи на порталі "Судова влада України".

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Топ коментарі

  • Alexey Chernyavsky
    Выделить срочно с ковидного фонда 1,3 миллиарда.
  • Геннадий Мельниченко b6194973
    Не позорились бы... За такие зарплаты, какие получают они, могут не только марки , но и почтовых голубей прикупить
  • Иван Кутепов
    Якщо кожен суддя зекономить на 1 пачці сигарет, які він курить, і ці гроші віддасть на марки, то ОАСК зможе відправляти пошту ще років з 10.
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