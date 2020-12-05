ОАСК заявив про "критичну" ситуацію з марками для кореспонденції: Залишилося на кілька днів

У Окружного адміністративного суду столиці марок для відправки кореспонденції залишилося лише на першу декаду грудня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба суду.

"Окружний адміністративний суд міста Києва повідомляє про загрозливу ситуацію з відправкою судової кореспонденції. Зокрема, марок для надсилання сторонам процесуальних документів та листування суду вистачить орієнтовно на першу декаду грудня 2020 року", - зауважили у суді.

Зазначається, що платіжки ОАСК на придбання поштових марок зареєстровано в Державній казначейській службі ще 12 листопада 2020 року, однак наразі їх не оплачено.

Керівник апарату суду Дмитро Миронюк, зі свого боку, зазначив, що для листування суду зі сторонами щомісяця потрібно не менше пів мільйона гривень.

Читайте також: Суди у Львові та Києві припиняють надсилання поштою повісток і рішень: немає грошей (оновлено)

У суді просять у разі звернення до суду вказувати адресу електронної пошти, куди суд направлятиме кореспонденцію, а також знайомитися зі станом розгляду справи на порталі "Судова влада України".