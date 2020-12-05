Мілітаризація Росією Криму підриває глобальну систему безпеки. Світ має посилити тиск, - МЗС

Росія має повною мірою дотримуватися зобов'язань, взятих на себе в межах підписання Будапештського меморандуму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву зовнішньополітичного відомства України.

У своїй заяві МЗС нагадує, що 5 грудня поточного року виповнюється 26 років від дня підписання Будапештського меморандуму. Уклавши цей документ з Україною, Велика Британія, США і РФ задекларували свої зобов'язання поважати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Франція і КНР надали аналогічні гарантії в окремих листах.

"Проте відповідні зобов'язання щодо України не були виконані. Одна з держав-гарантів - Російська Федерація - зухвало порушила свої зобов’язання за Меморандумом та базові принципи міжнародного права, окупувавши частину суверенної території України та розв’язавши збройний конфлікт на Донбасі", - сказано в заяві.

Також МЗС наголошує, що сьогодні Росія активно мілітаризує територію тимчасово окупованого Криму, перетворивши його на потужну військову базу.

"Враховуючи стратегічне розташування Криму, потенційне розміщення Росією ядерної зброї на його території ставить під загрозу режим Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, підриває глобальну систему безпеки загалом і, відповідно, потребує адекватної реакції міжнародної спільноти", - підкреслюється в повідомленні зовнішньополітичного відомства України.

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"Україна закликає світову спільноту посилити тиск на РФ, аби змусити державу-агресора повернутися в міжнародно-правовий режим, зокрема до виконання положень Будапештського меморандуму. Росія повною мірою має дотримуватися зобов'язань за цим документом", - заявило зовнішньополітичне відомство.

Також у повідомленні зазначається, що Україна цінує дії США, Великої Британії і Франції, які незмінно підтримують територіальну цілісність і суверенітет України в межах її міжнародно визнаних кордонів та підкріплюють цю підтримку практичними кроками в рамках допомоги Україні в посиленні її оборонних можливостей і застосуванні санкційних інструментів проти держави-агрессора.