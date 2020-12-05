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Нотаріуса Київського міського округу затримано під час одержання 1,2 млн грн хабаря, - Нацполіція. ФОТО

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Нотаріуса Київського міського округу затримано під час одержання 1,2 млн грн хабаря, - Нацполіція. ФОТО
Нацполіція затримала нотаріуса Київського міського округу на хабарі майже у 1,2 млн грн. Затримано також і посередника.

Обом вже повідомлено про підозру. Санкцією статті передбачено покарання до восьми років позбавлення волі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

"Майже 1,2 млн грн "винагороди" фігуранти вимагали за сприяння в безперешкодній державній реєстрації прав на завод і вплив на реєстратора. А в разі відмови від їхніх послуг обіцяли створити проблеми з реєстрацією. Треба зазначити, що офіційна вартість послуг за проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно становить 11 800 гривень", - наголошується в повідомленні правоохоронців.

Нотаріуса Київського міського округу затримано під час одержання 1,2 млн грн хабаря, - Нацполіція 01

Нотаріуса Київського міського округу затримано під час одержання 1,2 млн грн хабаря, - Нацполіція 02
Нотаріуса Київського міського округу затримано під час одержання 1,2 млн грн хабаря, - Нацполіція 03

Топ коментарі

  • Кардан_вал
    Нічого дивного. В Україні вже давно більшість нотаріусів стала хабаріусами.
  • Андрей Андрийко
    Молодцы!!!!
    Может стоит подумать как вообще такую возможность исключить?
    Всех не переловишь!
  • Valerij Savenko
    Только смертная казнь или, как более мягкая мера наказания, пожизненное заключение.
    Причем казнь прилюдная.
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