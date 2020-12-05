Разумков підписав закони про підтримку підприємців на час карантину

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав низку законів для допомоги підприємцям під час дії карантину, які передбачають забезпечення соціальної підтримки застрахованих осіб і окремих груп підприємців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.

Як випливає з повідомлення, йдеться про закони:

"Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених із метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2" (законопроєкт №4429);

"Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених із метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2" (законопроєкт №4430);

"Про внесення змін до статті 28 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (законопроєкт №4431).

"Зокрема, завдяки цим законодавчим ініціативам застраховані наймані працівники, робота яких тимчасово зупинена внаслідок запровадження обмежувальних заходів, отримають одноразову виплату у розмірі 8 тисяч гривень. У випадку скорочення тривалості робочого часу працівників підприємці зможуть отримати одноразову допомогу для виплати своїм співробітникам - до 8 тис. грн на одну особу (пропорційно скороченій тривалості роботи)", - підкреслюється в повідомленні.

Читайте також: Рада на пів року звільнила частину ФОПів від ЄСВ та єдиного податку

Крім цього, підприємці, які є юридичними особами, також зможуть отримати компенсацію. Вони мають можливість отримати відшкодування витрат, пов’язаних зі сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Розмір виплати дорівнює середньому розміру сплаченого ЄСВ за останні 10 місяців. Платники єдиного податку першої групи звільняються від сплати єдиного податку на період із грудня 2020 року до травня 2021 року.

Також закони забороняють стягнення орендної плати за договорами оренди державного і комунального майна у період дії карантину. Водночас на час карантинних обмежень і три місяці після них продовжується дія дозвільних документів.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, вчора під час пленарного засідання ВР підтримала в цілому законопроєкт №4430 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених із метою запобігання поширенню COVID-19.